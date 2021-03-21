أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21-3-2021

كتب هانى الحوتى

إيقاف تداول 31 شركة أعلنت إدارة ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصري ة فى ختام تعاملات اليوم الأحد 21-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب، وخسر رأس المال السوقي 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.493 مليار جنيه.أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المجموعة المصرية العقارية، الشرقية-ايسترن كومباني، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية لاستصلاح الأراضي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العالمية للاستثمار والتنمية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، المصرية لخدمات النقل (ايجيرتنس)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، راية القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة عامر القابضة، الأهرام للطباعة والتغليف، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الإسماعيلية مصر للدواجن.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ راية لخدمات مراكز الاتصالات، أصول للوساطة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، جلاكسو سميثكلاين، العربية للمحابس، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الدلتا للسكر، الألومنيوم العربية، جي بي اوتو، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، القاهرة للدواجن، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، اسيك للتعدين-اسكوم.



البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب، وخسر رأس المال السوقي 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.493 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 417.4 مليون ورقة مالية بقيمة 696.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.09%، والعرب على 7.05% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 10.9 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 99.7 ألف جنيه، 8.02 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 28.1 مليون جنيه، 979.5 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06%، ليغلق عند مستوى 10802 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 13092 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4116 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 2026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1373 نقطة.

وصعدت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 138 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 23.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 42.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.38%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 13.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.81%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.953 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.73%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.94%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.025 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.93%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.284 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.70%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.613 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.32%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 26.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.60%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.802 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.92%.