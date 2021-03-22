اليوم السابع
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تايلاند تبدأ التجارب البشرية على لقاحها المطور ضد كورونا

الإثنين، 22 مارس 2021 11:30 ص
تايلاند تبدأ التجارب البشرية على لقاحها المطور ضد كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بانكوك / أ ش أ/

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أعلن وزير الصحة التايلاندى أنوتين تشارنفيراكول، اليوم الإثنين، بدء التجارب البشرية على لقاح مطور محليًا لفيروس كورونا، متوقعا أن يتم طرحه العام المقبل؛ ما يمنح البلاد مزيدًا من الحرية فى سياستها الخاصة بالتطعيم.

وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عبر موقعها الإلكترونى أن حملة التطعيم فى البلاد تستهدف نصف السكان البالغين بحلول نهاية العام؛ باستخدام 61 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا، والذى سيتم إنتاجه محليًا اعتبارًا من يونيو المقبل.

ويتم تطوير اللقاح المرشح محليًا من قبل شركة الأدوية الحكومية والمنظمة الصيدلانية الحكومية مع قسم طب المناطق الحارة بجامعة ماهيدول ومنظمة أمريكية غير ربحية، وتستخدم فيروسًا معطلاً لتحفيز المناعة.

ويأتى تقدم تايلاند فى الوقت الذى تسرع فيه دول مثل اليابان وتايوان برامج تطوير اللقاحات المحلية وسط نقص الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن المتغيرات الجديدة لكوفيد-19.

 


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التجارب البشرية

كورونا

فيروس كورونا

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