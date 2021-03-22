المحكمة الدستورية في النيجر تؤكد فوز بازوم بانتخابات الرئاسة

(رويترز)

أكدت المحكمة الدستورية بالنيجر اليوم الأحد فوز محمد بازوم بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي لتفسح المجال أمام مرشح الحزب الحاكم لأداء اليمين القانونية الشهر المقبل.

وسيمثل تنصيب بازوم في الثاني من أبريل انتقال للسلطة في البلاد من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى آخر، مع تنحي الرئيس محمد إيسوفو بعد فترتي رئاسة مدة كل منهما خمس سنوات.

وأقرت المحكمة فوز بازوم، وزير الداخلية السابق، بنسبة 55.66 بالمئة من الأصوات على الرئيس السابق مهامان عثمان الذي سجل 44.34 بالمئة.

ولم يشر بيان المحكمة بشكل مباشر إلى مزاعم عثمان بوقوع عمليات تزوير واسعة النطاق.