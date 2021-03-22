اليوم السابع
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"المجتمعات العمرانية" تمنح المصريين بالخارج مهلة 6 أشهر لاستلام أراضى مشروع بيت الوطن

الإثنين، 22 مارس 2021 09:49 ص
"المجتمعات العمرانية" تمنح المصريين بالخارج مهلة 6 أشهر لاستلام أراضى مشروع بيت الوطن المجتمعات العمرانيه
كتب أحمد حسن

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قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح مهلة لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ الإعلان بالصحف، للعملاء المُخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، لاستلام الأراضى المخصصة لهم، وذلك تيسيراً من الهيئة على العملاء، ومراعاة لظروف جائحة كورونا.
 
وأوضحت هيئة المجتمعات، أنه يتم الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ وقدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، ووفقاً للشروط الآتية:
 
أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير.
التنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن.
سداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام، على أن يتم السداد طبقاً للميعاد الأصلى وليس المهلة، وألا تقل المدة المتبقية للتنفيذ عن 3 أعوام من تاريخ الاستلام شاملة استخراج التراخيص، ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

وزاره الاسكان

هيئه المجتمعات العمرانيه

مشروع بيت الوطن

المصريين بالخارج

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