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الحكومة تمنح ملاك أراضى الحزام الأخضر بأكتوبر مهلة أخيرة لتقنين الأوضاع

السبت، 20 مارس 2021 10:05 ص
الحكومة تمنح ملاك أراضى الحزام الأخضر بأكتوبر مهلة أخيرة لتقنين الأوضاع هيئة المجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

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قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فتح باب التقدم بمستندات التعاقد، كمهلة أخيرة، للمتعاملين على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها (12494) فداناً، وذلك ابتداءً من غد الأحد 21/3/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 22 إبريل المقبل.
 
وأكدت هيئة المجتمعات ،  أنه تم منح هذه المهلة للذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة، والذين لا ينطبق عليهم الحكم الصادر فى الدعاوى المقامة أرقام (4225 لسنة 67 - 64657 لسنة 70 - 4201 لسنة 71 - 64434 لسنة 71)، مؤكداً أنه فى حالة عدم الالتزام بالتقدم خلال الفترة المحددة، تُعتبر هذه الحالات مُلغاة، ويتم التعامل على تلك الأراضي ضمن حصة الهيئة.

هيئه المجتمعات العمرانيه

المدن الجديده

الحزام الاخضر

اراضى الحزام الاخضر

مدينة 6 اكتوبر

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