القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى بولاق أبو العلا

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الاثار داخل عقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (5 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالعقار المشار إليه "محل سكن إثنان من المتهمين"، وعُثر بداخلها على(حفرة قطرها 4 متر بعمق 10 متر ، وأدوات تنقيب) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.