اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى بولاق أبو العلا

الإثنين، 22 مارس 2021 01:03 م
القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى بولاق أبو العلا جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الاثار داخل عقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .
 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (5 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالعقار المشار إليه "محل سكن إثنان من المتهمين"، وعُثر بداخلها على(حفرة قطرها 4 متر بعمق 10 متر ، وأدوات تنقيب) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

تنقيب عن اثار

بولاق ابو العلا

اخبار عاجلة

حملة امنية

البحث عن الاثار

تجارة اثار

مباحث القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة