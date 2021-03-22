القبض على المتهمة بإصابة "ضرتها" بساطور فى مشاجرة بينهما بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من ضبط المتهمة بطعن "ضرتها" بالساطور فى الرأس وبتر أصابعها، بقرية العمرة فى أبو تشت شمالى قنا.

كان قد تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة ربة منزل بطعن ساطور فى الرأس وبتر فى الأصابع وكسور بالجسم، فى مشاجرة مع ضرتها بقرية العمرة فى مركز أبو تشت شمالى قنا.

وتبين من الفحص أن مشاجرة وقعت بين الزوجتين تطورت إلى قيام الزوجة الأولى بطعن الثانية التى فى الشهر السادس من حملها ولديها طفلة، بساطور فى الرأس وبتر فى 3 أسابع، مع عدم وجود الزوج بالمنزل، وتم نقلها إلى مستشفى أبوتشت.

وتمكن مركز شرطة أبو تشت من ضبطها لاتهامها بإصابة المجنى عليها بساطور فى الرأس، وبتر فى 3 صوابع، وكسور فى أماكن متفرقة بالجسم.