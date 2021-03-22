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السكة الحديد تبدأ تفعيل نظام الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة

الإثنين، 22 مارس 2021 01:00 ص
السكة الحديد تبدأ تفعيل نظام الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة القطارات الروسية
كتب رضا حبيشى

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بدأت هيئة السكة الحديد رسميا فى تفعيل نظام الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة العادية (ذات التهوية الدنياميكية)، حيث أتاحت استخراج الاشتراكات على كافة القطارات الروسية من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر-شهور- 9 شهور – 12 شهر) حسب رغبة الراكب، حيث يصرح لحامل هذا الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية من شباك الحجز بدون دفع مبالغ نقدية  مجددا.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه فى حالة سفر حملة الاشتراكات على القطارات الروسى (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد من شباك الحجز يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار بدون تغريم الراكب .

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنه يصرح لحملة الاشتراكات السابق استخراجها بالدرجات (أولى عادية ـ مطورة ـ مميزة ـ محسنة) قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز علي القطار الروسي مع دفع فرق الدرجة وفى حالة سفر حامل الاشتراك بدون حصوله على تذكرة فرق الدرجة يعتبر راكب بدون تذكرة، ويتم تحصيل الأجرة بالكامل، بالإضافة إلى المصاريف الإضافية (الغرامة)

 


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