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السكة الحديد تعلن بدء الاشتراكات للجمهور على القطارات الروسية الجديدة

السبت، 20 مارس 2021 07:02 م
السكة الحديد تعلن بدء الاشتراكات للجمهور على القطارات الروسية الجديدة القطارات الروسى
كتب رضا حبيشى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة استخراج الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة (ذات تهوية ديناميكية)، والذي يمكن استخراجه من جميع مكاتب الإشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوي الجمهورية، وذلك اعتبارا من اليوم، من منطلق حرص الهيئة العمل على راحة الجمهور، وذلك فى إطار خطة وزارة النقل المتمثلة فى تحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد بهدف توفير سبل الراحة والأمان وتيسيرا على الركاب بما يتوافق مع رغباتهم وتلبية لمطالب الجمهور.
 
وأكدت هيئة السكة الحديد أنه يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر- 3 شهور- 9 شهور - 12 شهر) حسب رغبة الراكب، حيث يصرح لحامل الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية بدون نقدية .
 
وأضافت هيئة السكة الحديد أنه فى حالة سفر حملة الاشتراكات على القطارات الروسية (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار .
 
وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه يصرح لحملة الاشتراكات السابق استخراجها بالدرجات ( أولي عادية ـ مطورة ـ مميزة ـ محسنة ) قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز علي القطار الروسي مع دفع فرق الدرجة وفى حالة سفر حامل الاشتراك بدون حصوله علي تذكرة فرق الدرجة يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة بالكامل بالإضافة إلى المصاريف الإضافية (الغرامة).
 
 

السكة الحديد

اشتراكات السكة الحديد

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