الداخلية تحرر محاضر لـ13422 شخصا بسبب عدم ارتدائهم الكمامة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 13422 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 13343 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة حيال 79 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 629 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 156 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1001شيشة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.