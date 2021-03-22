اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تحرر محاضر لـ13422 شخصا بسبب عدم ارتدائهم الكمامة

الإثنين، 22 مارس 2021 11:07 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ13422 شخصا بسبب عدم ارتدائهم الكمامة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط 13422 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 13343 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة حيال 79 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 629 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 156 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1001شيشة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 

 


كمامة

ارتداء الكمامة

كورونا

الداخلية

حملات امنية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضبط 13681 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامة و195 قضية تداول الشيشة

الأحد، 21 مارس 2021 11:05 ص

لميس الحديدى فى اليوم العالمى للسعادة: المفاهيم تغيرت وسعادتى فى المشى بدون كمامة

السبت، 20 مارس 2021 09:43 م

شركة المترو تناشد الركاب استمرار الالتزام بارتداء الكمامات داخل المحطات

السبت، 20 مارس 2021 02:00 م

الجريمة فى زمن كورونا.. دراسة حديثة ترصد التحولات فى أنماط الجريمة على مستوى العالم بسبب الجائحة.. تراجع الجرائم التقليدية والسرقة والقتل بنسبة 50%.. وارتفاع معدلات جرائم الاحتيال الإلكترونى

الإثنين، 22 مارس 2021 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة