اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 12:46 ص
خالد صلاح
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الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز أواصر التعاون

الإثنين، 22 مارس 2021 12:00 ص
الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز أواصر التعاون رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي
أ ش أ

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أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، مباحثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي كريس كونز، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس المفوضية - في بيان له - تطلع الاتحاد الأفريقي لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن تقديره للمبعوث الرئاسي لتأكيده على الالتزام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والبحث عن حلول دائمة لكافة القضايا الثنائية.


أمريكا

الاتحاد الإفريقى

موسى فقى

أمريكا والاتحاد الإفريقى

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