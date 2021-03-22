الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز أواصر التعاون

أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، مباحثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي كريس كونز، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس المفوضية - في بيان له - تطلع الاتحاد الأفريقي لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعرب عن تقديره للمبعوث الرئاسي لتأكيده على الالتزام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي والبحث عن حلول دائمة لكافة القضايا الثنائية.
الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز أواصر التعاونالإثنين، 22 مارس 2021 12:00 ص
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي
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أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، مباحثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي كريس كونز، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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