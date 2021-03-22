اليوم السابع
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أيهما أسرع فى إنقاص الوزن.. زيت جوز الهند أم السمن؟

الإثنين، 22 مارس 2021 06:00 ص
أيهما أسرع فى إنقاص الوزن.. زيت جوز الهند أم السمن؟ فوائد زيت جوز الهند لإنقاص الوزن
كتبت مروة هريدى

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عندما تكون فى رحلة إنقاص الوزن، فإن تناول النوع الصحيح من الأطعمة أمر بالغ الأهمية، واختيار الزيوت أو مصدر الدهون فى الطهى مهم أيضًا، الذي تستخدمه لطهيها، حيث يتحول التركيز حاليًا إلى مصادر الدهون الطبيعية مثل زيت جوز الهند والسمن الحيوانى، ولكن أيهما أفضل لإنقاص الوزن مع العلم أن كليهما غنى بالفوائد الصحية والفيتامينات المتعددة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

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- فوائد زيت جوز الهند فى الطهى:

1- يساعد زيت جوز الهند فى حرق الدهون بشكل أسرع وهو ما يعزز على إنقاص الوزن.

2- يساعد فى التخلص من السموم والأمراض التى تساهم فى زيادة الوزن.

3- يساعد فى عملية التمثيل الغذائى وتسهيل الهضم.

4- مضاد للفطريات والالتهابات بطبيعته.

- لماذا يعتبر السمن مفيدًا لإنقاص الوزن؟

أحد الأسباب الرئيسية وراء استخدام السمن لفقدان الوزن هى الفوائد الصحية لها، حيث يعتبر السمن مصدرًا جيدًا للفيتامينات التى تذوب فى الدهون مثل فيتامين A وD وK بجانب احتوائها على الكالسيوم، والسمن شكل نقى من الدهون ولا يحتوى على الكازين مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان، وتحتوى أيضًا على إنزيمات صديقة للأمعاء تساعد فى تسهيل عملية الهضم.

ويعتبر السمن وزيت جوز الهند خيارين صحيين لإنقاص الوزن لأنهما عبارة عن دهون متوسطة تشجع الجسم على الدخول فى الحالة الكيتونية، أى استخدام الدهون كوقود للحرق.

- أيهما أفضل السمن أم زيت جوز الهند؟

1- بالنسبة للسعرات الحرارية، يحتوى زيت جوز الهند على سعرات حرارية أعلى بقليل من السمن.

2- يعتبر السمن أيضًا أكثر تغذية إلى حد ما من زيت جوز الهند لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تدعم الصحة العامة.

3- من حيث الطعم، يميل زيت جوز الهند إلى أن يكون أشهى من ناحية الطعم مقارنة بالسمن ذات الطعم المحايد.

4- زيت جوز الهند أفضل للأشخاص النباتيين لأنه لا يحتوى على أى آثار من منتجات الألبان.

5- يعتقد البعض أن نسبة الدهون المشبعة العالية فى زيت جوز الهند قد تفوق فوائده.

ولكن وفقًا لبعض الدراسات، فعلى الرغم من الفوائد تبدو متساوية بين زيت جوز الهند والسمن، إلا أن زيت جوز الهند يقوم بعمل أسرع بكثير فى تعزيز فقدان الوزن أكثر من السمن.


فوائد زيت جوز الهند

فوائد السمن

كيف يمكن للسمن تعزيز انقاص الوزن

كيف يمكن ان يساعد زيت جوز الهند فى انقاص الوزن

ايهما افضل لانقاص الوزن زيت جوز الهند أم السمن

اضرار السمن

اضرار زيت جوز الهند

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