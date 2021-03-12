كيف يساعد زيت جوز الهند فى تقوية قلبك؟ اعرف فوائده لكبار السن

ندى سليم

يمتلك زيت جوز الهند العديد من الفوائد الصحية نظرا لأنه غني بالفيتامينات والمركبات والمعادن، التي تجعله خيارا صحيا خاصة لكبار السن.



فوائد زيت جوز الهند لكبار السن

وذكر تقرير نشر في موقع إكسبريس، أن زيت جوز الهند قد يلعب دورا في زيادة متوسط العمر الافتراضي لكبار السن، نظرا لأنه يعزز صحة القلب ويساعد في الحفاظ على الوزن، حيث تشير الدلائل إلى أن تناول زيت جوز الهند يمكن أن تكون له آثار إيجابية على صحتك لأنه يحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة .

وأوضح التقرير أنه ثبت أن لزيت جوز الهند فوائد عديدة ، مثل تعزيز صحة القلب وفقدان الدهون وتحسين وظائف الإدراك والمعرفة.

كما يلعب دروا هاما في الحماية من الإصابة بالسكتة الدماغية و أمراض القلب، بالإضافة الي مقاومة السمنة التي يمكن أن تودي بحياة الكثيرين، حيث تبين قدرته علي ضبط مستويات السكر بالدم خاصة الحماية من مرض السكري 2 وأمراض القلب التاجية وبعض أنواع السرطان ، مثل سرطان الثدي وسرطان الأمعاء.

وأكد التقرير أن زيت جوز الهند يعمل على حرق الدهون ، ويقلل من الجوع ، ويقلل من دهون البطن الضارة، خاصة انه مصدر هام من مصادر السعرات الحرارية المفيدة.

ويسهم في علاج الدهون الحشوية ، التي يشار إليها أحيانًا باسم "دهون البطن" ، هي نوع من دهون الجسم التي تستقر في تجويف البطن وينتج عنها مضاعفات صحية خطيرة.

ويمكن إضافة زيت جوز الهند للمشروبات والعصائر المختلفة، والأطعمة أيضا ليكون جزء من نظامك الغذائي.