اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أضرار الإفراط بتناول البيض.. يرفع الكوليسترول ويسبب الإسهال

الإثنين، 22 مارس 2021 10:00 ص
أضرار الإفراط بتناول البيض.. يرفع الكوليسترول ويسبب الإسهال أضرار الإفراط بتناول البيض
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب، حيث تحتوى بيضة واحدة على جميع العناصر الغذائية الضرورية التى يحتاجها الجسم، فهو مصدر كامل للبروتين وغنى بفيتامين ب12 والعديد من مضادات الأكسدة التى تساعد فى الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة، ومع ذلك فإن الإفراط بتناول البيض لا يعتبر مفيدًا للصحة لأنه يرفع نسبة الكوليسترول وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

 

9

 

يزيد الإفراط فى تناول البيض يوميًا من مستويات الكوليسترول الضار فى الجسم نظرًا لاحتواء صفار البيض على كمية عالية من الكوليسترول، بالرغم من تأكيد الدراسات الحديثة أن الكوليسترول الغذائى مثل الموجود فى البيض له تأثير ضئيل على مستويات الكوليسترول الكلى والضار فى الجسم، وأن الدهون المشبعة الغذائية هى التى ترفع مستوى الكوليسترول الضار.

كم عدد البيض المسموح بتناوله دون وقوع أى أضرار؟

عندما نتحدث عن عدد البيض الذي يمكن للشخص الحصول عليه بأمان دون أى ضرر، فوفقًا لدراسة حديثة يمكن للشخص العادى أن يستهلك بأمان ما يصل إلى سبع بيضات فى الأسبوع، وإذا كنت لا تعانى من أى مشاكل صحية يمكنك بسهولة تناول ما يصل إلى ثلاث بيضات يوميًا.

 

 

- أضرار الإفراط بتناول البيض

1- قد يؤدى استهلاك الكثير من البيض يوميًا خاصة فى فصل الصيف إلى تراكم الحرارة فى الجسم وهو ما يؤثر سلبًا على حركة الأمعاء.

2- يمكن أن يؤدى إلى الإسهال خاصة مع الأطفال الصغار.

جدير بالذكر أنه حتى الآن لا توجد دراسة أو بحث يُحدد الحد الأقصى لعدد البيض الذى يمكن للشخص تناوله يوميًا، فهناك حاجة إلى مزيد من البحث فى هذا المجال للوصول إلى نتيجة محددة، ولكن يوصى دائمًا بتناول أى طعام باعتدال مهما كانت فوائده الصحية.


فوائد البيض

اضرار الافراط بتناول البيض

علاقة البيض بيادة الكوليسترول

كم عدد البيض المسموح بتناوله يوميا

اسباب الاسهال لدى الاطفال

تاثير البيض على الامعاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على المعدل الطبيعى لـ"العدلات" أحد أنواع خلايا الدم البيضاء

الجمعة، 12 مارس 2021 04:00 م

كيف تواجه انخفاض ضغط الدم؟ البيض والقهوة والزيتون أطعمة مفيدة

الجمعة، 26 فبراير 2021 04:00 ص

فوائد 7 أطعمة لصحة الدماغ.. التوت يحمى من الزهايمر والبيض يُعزز الذاكرة

الخميس، 25 فبراير 2021 04:00 ص

حقائق لا تعرفها عن دهون الجسم.. ألوانها أبيض وبنى وبيج وأصفر

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:00 م

الإفراط في أكل الكرواسون والخبز الأبيض يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

الأحد، 21 فبراير 2021 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة