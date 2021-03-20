شعبة الخضار والفاكهة: استقرار الأسعار في سوق الجملة وارتفاع بمعروض السلع

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الخضروات اليوم السبت 20-3-2021 تشهد استقرارا فى سوق العبور للجملة، في ظل ارتفاع واضح في معروض السلع.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة إن أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، والكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، والخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو ، والخيار الصوب بين 2-4.5 جنيه.

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-13 جنيه، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن الجزر يترواح بين 3 - 5 جنيهات، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو.