أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 22-3-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 22-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 17.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 641.216 مليار جنيه



إيقاف تداول 84 شركة أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 84 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، راية القابضة للاستثمارات المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، بلتون المالية القابضة، العربية للمحابس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مجموعة عامر القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية لحليج الأقطان، الإسماعيلية مصر للدواجن.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصرية للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، راية لخدمات مراكز الاتصالات، مصر للألومنيوم، اسيك للتعدين-اسكوم، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، رواد السياحة-رواد، التوفيق للتأجير التمويلي، مجموعة بورتو القابضة-بورتو القابضة، اميرالد للاستثمار العقاري، التعمير والاستشارات الهندسية، ليسيكو مصر، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بي انفستمنتس القابضة.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ العربية للخزف-سيراميكا ريماس، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الأهلي للتنمية والاستثمار، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، جنوب الوادي للأسمنت، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر للفنادق، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العربية للأسمنت، جلاكسو سميثكلاين، عبور لاند للصناعات الغذائية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الاستثمار العقاري العربي-اليكو.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الألومنيوم العربية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العامة للصوامع والتخزين، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المنصورة للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، سماد مصر (ايجيفرت)، الأهرام للطباعة والتغليف، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، القلعة للاستشارات المالية، الدلتا للسكر، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، الشرقية-ايسترن كومباني، بنك التعمير والإسكان.



البورصة تخسر 17.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 17.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 641.216 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 452.7 مليون ورقة مالية بقيمة 947.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 39.4 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.99%، والعرب على 5.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 53.2 مليون جنيه، 938.7 ألف جنيه، 1.1 مليون جنيه، 45.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، 86.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.45%، ليغلق عند مستوى 10537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 1992 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 4010 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.27% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 2845 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1361 نقطة.

وصعدت أسهم 10 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 154 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 24.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 43.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.68%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 14.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.17%.

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 8.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.46%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.42%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.923 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.924 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.77%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 7.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.73%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 11.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.70%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.643 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.56%.