(FDA) تصرح بأول جهاز فحص قائم على التعلم الآلي لتحديد مؤشرات كورونا

كتبت إيناس البنا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية " FDA"، تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA)، لأول جهاز فحص غير تشخيصي لمرض فيروس كورونا المستندة إلى التعلم الآلي، والذي يحدد بعض المؤشرات الحيوية التي تشير إلى بعض أنواع الحالات، مثل فرط تخثر الدم (وهى حالة تسبب تجلط الدم بسهولة أكبر من المعتاد).

ووفقا لتقرير الوكالة على موقعها الرسمي، فقد تم تصميم شاشة Tiger Tech COVID Plus للاستخدام من قبل أفراد مدربين للمساعدة في منع التعرض وانتشار فيروس كورونا 19.



اول جهاز فحص ألى لكورونا

يحدد الجهاز بعض المؤشرات الحيوية التي قد تدل على الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى حالات فرط التخثر الأخرى (مثل الإنتان أو السرطان) أو حالات الالتهاب المفرط (مثل ردود الفعل التحسسية الشديدة)، لدى الأفراد الذين لا يعانون من أعراض فوق سن الخامسة.

مراقب Tiger Tech COVID Plus مصمم للاستخدام بعد قراءة درجة الحرارة التي لا تفي بمعايير الحمى، في الأماكن التي يتم فيها فحص درجة الحرارة وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وإرشادات الوقاية من العدوى المؤسسية المحلية ومكافحتها.

وقالت الوكالة أن هذا الجهاز ليس بديلاً عن اختبار تشخيص فيروس كورونا، وليس مخصصًا للاستخدام مع الأفراد الذين يعانون من أعراض الفيروس.



جهاز فحص ألى من ادارة الدواء الأمريكية

الجهاز عبارة عن شارة مع مستشعرات ضوئية ومعالج كمبيوتر صغير، ويُلف حزام الذراع حول الذراع اليسرى للشخص فوق الكوع أثناء الاستخدام، وتحصل المستشعرات أولاً على إشارات نابضة من تدفق الدم على مدى ثلاث إلى خمس دقائق، وبمجرد اكتمال القياس ، يستخرج المعالج بعض الميزات الرئيسية للإشارات النبضية ، مثل معدل النبض ، ويغذيها في نموذج التعلم الآلي الاحتمالي الذي تم تدريبه لعمل تنبؤات حول ما إذا كان الفرد يُظهر إشارات معينة ، مثل فرط التخثر في الدم.

يُعرف فرط التخثر بأنه شذوذ شائع لدى مرضى كورونا، ويتم تقديم النتيجة في شكل أضواء ملونة مختلفة تستخدم للإشارة إلى ما إذا كان الفرد يعرض بعض المؤشرات الحيوية ، أو إذا كانت النتيجة غير حاسمة.

تمت دراسة الأداء السريري لجهاز مراقبة Tiger Tech COVID Plus في المستشفيات والمدارس، وسجلت دراسة المستشفى ، التي اعتبرت دراسة التحقق من الصحة ، 467 فردًا بدون أعراض ، بما في ذلك 69 حالة إيجابية مؤكدة ، وأثبتت أن جهاز Tiger Tech COVID Plus Monitor لديها موافقة نسبية إيجابية بنسبة 98.6٪ واتفاق سلبي في المائة (نسبة الأفراد السلبيين لـ COVID-19 الذين تم تحديدهم بشكل صحيح بواسطة الجهاز لعدم امتلاكهم لبعض المؤشرات الحيوية) بنسبة 94.5٪.

وشددت الإدارة على أن جهاز مراقبة Tiger Tech COVID Plus ليس جهازًا تشخيصيًا ويجب عدم استخدامه لتشخيص أو استبعاد عدوى كورونا، كما أنه مخصص للاستخدام مع الأفراد غير المصابين بالحمى