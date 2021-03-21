ننشر السير الذاتية للمكرمات فى احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية

كتب محمود راغب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، وخلال الاحتفالية حرص الرئيس السيسى، على إضفاء البهجة والطمأنينة، لدى الطفلة "مايا"، حيث صعد إلى المسرح لمصافحتها، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، كانت الطفلة الصغيرة، أعربت عن أمنيتها فى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وينشر "اليوم السابع" السير الذاتية للمكرمات من الرئيس السيسى خلال الاحتفالية، وفقا لما أعلنه المجلس القومى للمرأة، وهن:



1 - السفيرة / فايزة ابوالنجا

- أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية

• من أهم السياسيات المصريات فى العصر الحديث من مواليد 12 نوفمبر 1951.

• حاصلة على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة 1973.

• حصلت على دبلوم الإدارة العامة من باريس 1977.

• حصلت على ماجيستير العلوم السياسية من جامعة جنيف 1989 .

• أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيينها مستشاراً للرئيس لشئون الأمن القومي كأول سيدة تشغل هذا المنصب بعد خلوه لمدة 41 عاماً.

• انضمت إلى فريق الدفاع المصري برئاسة السفير نبيل العربي في لجنة تحكيم طابا في جنيف 1987 والتي أصدرت حكمها لصالح مصر

• عملت كمستشار خاص للدكتور يوسف بطرس غالى عندما تم انتخابه أمينًا عامًا للأمم المتحدة عام 1992.

• شغلت في الفترة من 1999 حتى نهاية 2001 منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف وشغلت منصب مندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر نزع السلاح، لتصبح أول سيدة مصرية تشغل ذلك المنصب

• شغلت منصب وزيرة الدولة للشئون الخارجية المسئولة عن التعاون الدولي فى نوفمبر 2001 ووزيرة للتعاون الدولي في عام 2004 ثم شغلت منذ عام 2006 منصب رئيس اللجنة القومية لنزع الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر ثم وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي

• انتخبت عام 2010 كعضو بمجلس الشعب عن مدينة بورسعيد.

• في 2012 احتلت المركز الـ19 في قائمة مجلة "فورين بوليسي" لأقوى 25 إمرأة في العالم، كما أُشيد بها في كتاب "شارون فريمان" تحت عنوان "حوار مع قيادات نسائية إفريقية قوية"، ضمن 11 سيدة الأكثر قوة في إفريقيا.



2- غادة والى

• وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا حالياً

• شغلت منصب وزيرة التضامن الاجتماعي (24 فبراير 2014 - نوفمبر 2019)، وبهذه الصفة كانت تشغل المناصب الآتية: رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية والصندوق العربي للعمل الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، رئيس مجلس إدارة المجلس القومي لمكافحـة الإدمان، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، عضو مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة.

• حصلت على بكالوريوس العلوم الإنسانية 1987 جامعة كولورادو بالولايات المتحدة.

• ماجستير العلوم الإنسانية 1990 جامعه كولورادو بالولايات المتحدة.

• دبلوم إدارة التنمية الدولية 1993 الجامعة الأمريكية.

• دبلوم التمويل متناهي الصغر 1996 جامعه كولورادو بالولايات المتحدة.

• أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية (2011 - 2014).

• رئيس الجمعية المصرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• خبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- ومساعدة الممثل المقيم بـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بـالقاهرة منذ عام 2004

• عضو سابق بالمجلس القومى للمرأة.

• مديرة لبرنامج هيئة كير الدولية في مصر (2001 - 2004).

• أثناء فترة توليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى حصلت وزارة التضامن على جائزة أفضل وزارة في العالم من منظمة الصحة العالمية كأفضل وزارة غير متخصصة في الصحة لجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنع العدوي وتحسين الصحة

• كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، كما أنها عضو مؤسس فى مجلس إدارة جمعية إنجاز سابقا.



3 - الدكتورة / فايقة الرفاعى

- شغلت منصب وكيلة محافظ البنك المركزى المصرى وعينت عضواً بمجلس الشعب في دورته عام 2000 – 2005 كما شغلت عدة مناصب قيادية في صندق النقد العربى والبنك المركزى بالإمارات والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ومعهد التخطيط القومى .

• كما حصلت على عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات وعلى شهادات تقدير عالمية ومحلية ولها ثلاثة كتب في الدستور و الديمقراطية و افريقيا والعديد من الدراسات المنشورة .

المؤهلات العلمية:

• حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد - كلية التجارة - جامعة القاهرة 1961

• دبلوم في التخطيط الاقتصاد - معهد التخطيط القومي- القاهرة، مصر 1962

• دبلوم ماجستير في الاقتصاد - جامعة القاهرة - كلية التجارة ، قسم الاقتصاد 1964

• ماجستير في الاقتصاد - جامعة ييل - الولايات المتحدة األمريكية 1965

• دكتوراه في الاقتصاد - جامعة كولورادو - الولايات المتحدة الأمريكية 1969

الخبرات العملية السابقة

• عُينت معيد بمعهد التخطيط القومي 1962 -1969.

• ومعيد بكلية الاقتصاد - جامعة كولورادو 1966-1967.

• وباحث إقتصادي، جامعة ييل- مركز النمو الإقتصادى- الولايات المتحدة 1967-1969

• وأستاذ مساعد و خبير أول من عام 1969 -1973 ،

• مدرس خبير من عام 1974- 1979 بمعهد التخطيط القومي، القاهرة.

• مدير عام مساعد من عام 1977 -1979

• ومدير بحوث من1973-1976 بمصرف الإمارات المركزي.

• مدير البحوث من عام 1985 -1987 ونائب مدير البرامج والعمليات من عام 1980–1984 صندوق النقد العربي – أبو ظبي

• شغلت كيل محافظ البنك المركزي المصري 1987حتى 2000.

• وعضو مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري 1992 حتي 2011

• وعضو مجلس إدارة البنك العربي الأفريقى الدولى من 1998حتى2003

• عُينت مدير تنفيذي بنك التصدير و الاسترايد الافريقى من 1995حتى1997

• ومدير تنفيذي صندوق النقد العربيِ ِأبو ظبي من 1995حتى1999

• وعضو مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية من1995حتى 1996.

• وعضو الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة من 1999 حتى 2008

• وكانت عضو مجلس الشعب فى الفترة من 2000 -2005 ورئيس اللجنة البرلمانية للمشاركة الجديدة لتنمية أفريقيا

• عضو المجلس القومي للمرأة – فى أول تشكيل للمجلس- ومقرر اللجنة الاقتصادية حتى 2003

• عضو مجلس إدارة إتحاد جمعيات التنمية الإقتصادية وتنمية الدخل من2001 حتى 2006.

• عضو مؤسس/ عضو مجلس الأمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة.

• عضو مجموعة ال50 الإقتصادية.

• عضو المجلس المصري للشئون الخارجية

• عضو الهيئة االإستشارية للمركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية

• عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع



4 – الإعلامية سناء منصور • أبرز‭ ‬الوجوه‭ ‬الإعلامية‭ ‬وأهم‭ ‬قيادات‭ ‬مبني‭ ‬ماسبيرو‭ ‬علي‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬عملها‭ ‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

• ‭ ‬تبوأت‭ ‬ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬وكان‭ ‬لها‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬لمشروعات‭ ‬كانت‭ ‬مجرد‭ ‬حلماً‭ ‬أمست‭ ‬قصصً‭ ‬نجاح‭ ‬لا‭ ‬زلنا‭ ‬نستمتع‭ ‬بها‭ ‬حتي‭ ‬اليوم‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

• ‬صاحبة‭ ‬الصوت‭ ‬المميز‭ ‬ومكتشفة‭ ‬المواهب‭ ‬الإعلامية‭ ‬الشابة‭ ‬ومُفجرة‭ ‬أشهر‭ ‬القصص‭ ‬والقضايا ‬وفي الفترة من عام 1968 إلى 1972، حصلت على إجازة دراسية بدون مرتب للدراسة بجامعة السوربون بفرنسا.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

• عملت بإذاعة مونت كارلو وذلك من عام 1972 حتى عام 1976.

• عملت بمنظمة اليونيسيف بمنطقة الخليج العربي كخبيرة لبرامج الأطفال عام 1981 .

• عينت مديرة لإدارة البرامج الخفيفة والمنوعات بإذاعة الشرق الأوسط عام 1984.

• ثم مديراً عاماً للبرامج الفنية 1985.

• ونائباً لرئيس شبكة الشرق الأوسط 1988،

• وفي عام 1990 عينت رئيساً للشبكة كمنتدب وثبتت رئيساً للشبكة في 28 مايو 1991.

• وفي 4 أكتوبر 1994 عينت نائباً لرئيس الإذاعة المصرية.

• في 29 يونيو 1995 عينت رئيساً لقطاع القنوات الفضائية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وظلت في هذا المنصب حتى أحيلت للتقاعد عام 2001.

• ومن أهم البرامج التي قدمتها في الإذاعة (الاحتياط واجب، قبل المدرسة، أبجد هوز)، كما قدمت عدد من البرامج في التلفزيون منها (أوسكار، الظل الأحمر).



5- الدكتورة ليلى تكلا • أحد أبرز القانونيين أول سيدة تنتخب لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصرى، أستاذ القانون والإدارة.

• حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة "القاهرة" ثم أتبعه ماجستير من جامعة "كاليفورنيا"، ثم الدكتوراه من جامعة "نيويورك. وتقلدت منصب عضو مجلس الشعب وتعمل كسياسية، ومؤلفة، ومروج للعلاقات بين المسلمين والمسيحيين بإيجابية.

• أول سيدة تنتخب لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصرى.

• حاصلة على جائزة "النيل في العلوم الاجتماعية" وعضو حالي في لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

• أستاذ القانون والإدارة ومستشار قانونيا

• رئيس صندوق الأمم المتحدة التطوعي للتعاون الفني في مجال حقوق الإنسان .

• رئيس الاتحاد المصري للمحاميات.

• عضو مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية.

• عضو اللجنة التنفيذية للمجلس القومي للمرأة.

• أول سيدة تنتخب رئيسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري.

• عضو باللجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات العالم، وأول امرأة في العالم تنتخب رئيسة لجلسة من جلسات هذا الاتحاد.

• عضو في المجلس المصرى للشئون الخارجية.

• اختيرت عضواً في "المفوضية الدولية للثقافة والتنمية، و انتُخبت لرئاسة "لجنة الخبراء لإنشاء مراكز ومؤسسات تنمية المرأة من أجل المجتمعى



6- الدكتورة احلام حنفى • شغلت منصب المديرة العامة الفنية، بالمنظمة المصرية لإنتاج الأدوية والمستحضرات الحيوية واللقاح، 1988-2001. ومستشارة وزير الصحة لتصدير وتسويق الدواء والمستحضرات الحيوية واللقاحات. ومنسق الدعم النفسي لمصر و شمال أفريقيا وعضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة الصحة والسكان. وعضوة نشطة في مجلس الهلال الأحمر المصري، الذى يعمل على تحقيق الهدف النهائي المتمثل فى تخفيف المعاناة الإنسانية وخاصة بالنسبة للأزمات . • حصلت على ماجستير ميكروبيولوجي، وبكالوريوس كلية الصيدلة، جامعة القاهرة، 1977 . • أخصائية بحث، قسم مراقبة الجودة، المنظمة المصرية للأدوية، 1977-1988.وعضوة اتحاد صيادلة مصر .

• حصلت على شهادات دولية من برنامج الأغذية العالمي، 1991.

• حصلت على دبلوم إدارة الجودة الشاملة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1995.

• حصلت على كبيرة مراجعين مراقبة ضمان الجودة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1997.

• حصلت على الأم المثالية الأولى عام 1999.

• عضوة اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث وقد شاركت فى إعداد “دليل المرأة العربية للحفاظ على الموارد للحد من التلوث البيئي” بدولة المغرب

• مَثلت مصر فى كثير من دول العالم فى مؤتمرات دولية وكُرمت من وزارة الصحة الأمريكية لتعاونها فى مبادرة “مصريون أصحاء

• وقعت اتفاقية مشتركة للصحة والدواء للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في طشقند أوزبكستان خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو، كازجستان، برئاسة وزير التخطيط والتعاون، يونيو 2001

• ترشحت لمنحة منظمة الصحة العالمية لتمثيل مصر بالولايات المتحدة الأمريكية الميريلاند (management of hepatitis C) .

• قامت بتسجيل الدواء والأمصال واللقاحات ومشتقات الدم فى الإدارة العامة للصيدلة.

• حصلت على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير من نقابة الصيادلة، 2002 .

• حصلت على شهادة تقدير من منظمة الصحة العالمية، فى القضاء على شلل الأطفال .



7- إقبال السمالوطى • إنتخِبَت الدكتورة إقبال السمالوطى رئيساً للجنة الاجتماعية في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية، إضافة إلى تمثيلها للمجتمع المدني في جامعة الدول العربية «اللجنة التنسيقية للعقد العربي لمحو الأمية» لعدة سنوات.

• أعدت الدكتورة إقبال العديد من المناهج الدراسية، في الكثير من المجالات، وكانت الخبير الاستشاري المعد لمنهج ومنهجية «المرأة والحياة».

• استاذ التخطيط والتنمية الاجتماعية وعضو لجنه المحافظات بالمجلس القومي للمرأة

• استاذة التنمية والتخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، وشغلت منصب عمادة المعهد لخمس سنوات.

• عضو مؤسس للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتشغل أيضاً منصب الأمين العام للشبكة.

• عضو منتخب بمجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لأربع دورات.

• مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل (الجيزة – سوهاج – قنا ) لرعاية وتنمية الأسرة المصرية .

• عضو لجنة المسئولية الاجتماعية باتحاد الصناعات.

• حصلت على درع التميز للاتحاد النوعي الوطني لرعاية الأيتام بجمهورية مصر العربية عام 2005.

• الأم المثالية الاعتبارية لمحافظة الجيزة عام 2000- 2006.

• حصلت على جائزة صموئيل حبیب للعمل الاجتماعي 2006.

• حصلت على درع الجامعة الأمريكية – مركز تكافؤ الفرص عن یوم المرأة المصرية.

• حصلت على لقب الأم المثالية لوزارة التعليم العالي لدوراها الرائد في رعاية الطلاب 2008



8- ناهد متولي المنشاوي

• لقبت بأم المصريين كاتبة صحفية بجريدة الجمهورية – نائبة رئيس تحرير الجمهورية

• عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة .

• عضو اللجنة الاستشارية للإحصاء بالجهاز التعبئة العامة للإحصاء.

• اشتركت في إعداد ومناقشة وثيقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالأمم المتحدة عام 1994.

• حاصلة على جائزة التميز من كلية الاعلام حول تناول قضايا المرأة جامعة القاهرة عام 1998

• حاصلة على جائزة الأمم المتحدة عام 1999 من صندوق السكان للأمم المتحدة على تحقيقاتها الخاصة ومجموعة ندوات عن المشكلة السكانية في مصر

• تم اختيارها كأم مثالية على مستوى الجمهورية عام 2007

• رئيس تحرير ملحق المرأة " محبوبتي " بالعدد الأسبوعي للجمهورية لمدة 6 سنوات (2000 – 2006 ).

• حصلت على جائزة الصحافة من كلية الاعلام جامعة القاهرة 2017 -2018 .

• رئيس تحرير نشرة اعلام المستقبل بالأكاديمية الدولية للإعلام والعلوم بمدينة الإنتاج الإعلامي .

• خبيرة في العمل الصحفي في قضايا المرأة فقد حصلت على تدريب في صحة الأسرة وختان الإناث من جامعة كاليفورنيا.

• تبنت عدة قضايا للمرأة مثل قانون الجنسية لأبناء المتزوجة من أجنبي، والمرأة قاضية ، والمرأة رئيسة جامعة ومحافظ ، والمرأة العاملة ، والمشاركة السياسة للمرأة والمشروعات الصغيرة لها وكذلك قضايا محو الأمية ومشاكل الزواج المبكر.

• من مؤلفاتها " المرأة المصرية معوقات ثقافية واجتماعية " " المرأة المصرية والانتخابات ".

• تم تكريمها يوم المرأة المصرية 19 مارس من عدة جهات مثل (المركز الديمغرافي بالقاهرة – المجلس القومي للسكان – مركز دراسات الطفولة جامعة عين شمس – نقابة الأطباء – الاتحاد العام لنقابة عمال مصر).



9- المجاهدة السيناوية/ فرحانه . قصة كفاح ضد الاحتلال شيخة مجاهدات سيناء في فترة الحرب

• بعد النكسة انضمت المجاهدة للمخابرات الحربية مثل كثير من الشرفاء من أبناء سيناء، حيث تم تكليفها بمهمة رصد القوات الاسرائيلية خلال تجارة الاقمشة التي تعمل بها، حيث قامت برصد تمركزات العدو على طريق رحلتها من العريش للقاهرة، واعداد الدبابات والجنود، بالرغم من عدم اجادتها للقراءة والكتابة، ولكننها كانت تحفظ الرموز التي على سيارات العدو وترسمها إلى ضابط المخابرات بالسويس.

• كانت تخبر المجاهدين في سيناء بنجاح مهمتها «حيث كانت ترسل برقية للإذاعة تقول فيها» انا ام داوود اهدي سلامي إلى اخواني واخواتي في الاراضي المحتلة «وعند سماع هذه البرقية في سيناء يقوم المجاهدين بتوزيع الحلوى ابتهاجا بنجاح العملية، وكتابة سطر جديد في سجلات بطولات ابناء سيناء .

• جسدت فرحانه الدور الوطني الذي بذلته سيدات سيناء خلال حروب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر العظيم عام 1973."

• كرمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنحها نوط الامتياز من الطبقة الأولى لدورها الكبير في مساندة القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973.

10- اجلال رافت

• أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

• تشغل رئيسة اللجنة المشرفة على جائزة حلمي شعراوي للدراسات الإفريقية.

• شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية داخل مصر وخارجها عن وبخاصة القضايا السودانية والإفريقية وحقوق الإنسان.

• من أهم أبحاثها أزمة دارفور بين التجاذبات الداخلية والمصالح الخارجية والاعتبارات الإنسانية ، بحث نشر في مجلة الشئون العربية التابعة لجامعة الدول العربية، 2006.

• الوعي الاجتماعى والتجارب الأفريقية العربية فى مجال الديمقراطية والإصلاح السياسي، دراسة حالة: موريتانيا والسودان، بحث مقدم إلى ندوة الديمقراطية في إفريقيا والوطن العربي، نواكشوط أغسطس2007 .

• نتائج انفصال السودان علي مصر واستراتيجية المواجهة، بحث مقدم إلي مركز دراسات ، الشرق الأوسط، ديسمبر 2010.

• انعكاس قيام دولة جنوب السودان على الوضع داخل السودان وعلى دول الجوار، بحث نشر ،في كتاب حول السودان ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة ، فبراير2011 .

• تقاطع المصالح القومية للدول العربية المطلة على البحر الأحمر ودول القرن الأفريقي، بحث مقدم إلى مؤتمر العرب والقرن الأفريقي ، الدوحة ، نوفمبر 2011.

• دولة جنوب السودان بين توازنات القوى العالمية والإقليمية ودول الجوار وتأثير ذلك على علاقتها بمصر، بحث قدم إلى وزارة الري، يناير 2012.

• الأهمية الإستراتيجية للقارة الأفريقية من المنظور الجيوبوليتيكي، بحث قدم إلى وزارة الدفاع،أغسطس 2012.

• أشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال الدراسات الإفريقية والسودانية(علوم سياسية).