نافورة مضيئة وتأهيل كوبرى المانسترلى..أبرز أعمال تطوير مسار المومياوات الملكية

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الاستعدادات النهائية بمسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى للمتحف القومى للحضارات، حيث تابعت الأعمال الجارية بنطاق حى مصر القديمة، ويتم عمل تابلوه زراعى من الورود والأزهار بالقرب من كوبرى المانسترلى ليضفى مظهر جمالى بخط السير.

ووجهت نائب محافظ القاهرة برفع كفاءة كوبرى المانسترلى إلى جانب مراجعة الأرصفة والبلدورات ورفع كفاءتها وتقليم جميع الاشجار المارة بالمسار وتهذيب النجيلة وتنسيق الزهور، كما أكدت على ضرورة دهان أعمدة الإنارة بالمسار.

وشددت على ضرورة استكمال تركيب الجرانيت أمام معهد الأورام بالسيدة زينب ورفع الاشغالات بجوار المسجد، كما وجهت بدهان بعض العقارات وأيضا الأرصفة الواقعة بالمسار إلى جانب مراجعة النافورة التجميلية بميدان فم الخليج ورفع كفاءتها، ورفع أى مخلفات أو إشغالات من جانبى نهر النيل حيث يدخل ضمن الاعمال والانجازات التى تمت خلال الفترة الماضية.

وفى السياق، تم الانتهاء من تنفيذ نافورة ميدان فم الخليج وهى عبارة عن تصميم هرمى مضاء من الزوايا وتنساب المياه مع على المسطح الهرمى الى أرضية النافورة، والشكل الهرمى يتكون من جرانيت بحوض زرع مضيء، كما تم عمل زيادة فى المساحة الخضراء والتشجير حتى تضفى مظهر يبهر الأنظار.

وأضافت المهندسة جيهان عبد المنعم، أنه تم الانتهاء من أعمال طلاء كافة الأسوار، ورفع كفاءتها مع إزالة أى تشوهات من عليها مع طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبلدورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الاشغالات الخاصة ببائعى الفواخير، وإخلاء الأرصفة تماماً للمشاة، كما تم توحيد الواجهات للعقارات والمحال بالميادين.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أنه جارى مراجعة دهانات أجسام وأسوار كافة الكبارى الموجودة بالمسار من الداخل والخارج، مع الانتهاء من معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة ورفع كفاءتها بشكل عام، وكذلك رفع كافة الإشغالات وإعادة المظهر الجمالى والتشجير والتأكيد على مراجعة وحدات الإنارة والأعمدة وتحديثها.

كما تم رفع "شاسيهات" الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المبانى والعمارات التراثية، إلى جانب العناية بالمسطحات الخضراء، مع إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلائها بلون موحد، وذلك على طول امتداد خط سير المومياوات تحت إشراف الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب.

وأوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم، أنه تم تطوير كوبرى المانسترلى بنطاق حى مصر القديمة وهو يقع ايضا بخط سير مسيرة المومياوات الملكية إلى جانب اهميته التراثية والتاريخية وتصميمه ذو الطابع المعمارى المميز وفائدة الكوبرى من ناحية المنفعة المقدمة للمواطنين من خلال سهولة نقلهم من منطقة أثر النبى إلى المقياس بمنيل الروضة والعكس حيث مروره بنهر النيل إلى جانب ما تم به من تطوير والمجهودات التى بذلت من المنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاته رئيس الحى .

جدير بالذكر، أن هذا الحدث العالمى سوف يسير عبر موكب ملكى ضخم يليق بملوك مصر القديمة، يشهده العالم أجمع، حيث يتم من خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، ويأتى هذا فى إطار توجيهات الدولة بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهودها الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.