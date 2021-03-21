رئيس هيئة تنشيط السياحة: ترجمة فعاليات موكب المومياوات الملكية لـ14 لغة

كتب: محمد أسعد - تصوير: عمرو مصطفى

قال المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إنه سيتم ترجمة فعاليات موكب المومياوات الملكية المحدد له يوم 3 أبريل المقبل، لـ14 لغة من اللغات الرئيسية للأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة والتي يتم استهدافها.

أضاف خلال حواره مع اليوم السابع، –سينشر لاحقًا- أن اللغات الرئيسية التي سيترجم إليها حدث نقل المومياوات الملكية هي الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الروسية وهكذا، فسواء ترجمنا الحدث للأسواق المستهدفة أم لا، فالعالم كله سيستطيع متابعة الحدث.

وقال: سنستغل الحدث للترويج للسياحة في مصر، عن طريق تعريف الجمهور بأهمية الحدث عبر محتوى مناسب، سواء كان صور أو فيديوهات، بالإضافة إلى متابعة الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهيئة تنشيط السياحة، فالحدث سيتم عرضه حصريا على القنوات المصرية، وسيتم عرضه للسياح خارج مصر عبر live streaming من خلال منصات هيئة تنشيط السياحة، مترجم إلى 14 لغة.

استكمل بقوله: نحن لن نستغل الحدث للترويج للحدث كحدث فقط، ولكن سنستغله في الترويج لدور المتاحف أيضا، ما هو متحف الحضارة؟ وما هي أهميته؟ كما سنستغله لتعريف المصريين بتاريخهم وحضارتهم، فهم 22 مومياء كانت لهم دور تاريخي كبير في الحضارة المصرية، فمن هم؟ وماذا فعلوا، وأين نجدهم؟ فهذه فرصة ممتازة لتنمية الوعي السياحي والأثري.