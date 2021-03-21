اليوم السابع
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مصر تشارك فى منتدى المنافسة الثانى للمنطقة العربية يومى الثلاثاء والأربعاء

الأحد، 21 مارس 2021 06:29 م
مصر تشارك فى منتدى المنافسة الثانى للمنطقة العربية يومى الثلاثاء والأربعاء الاونكتاد
كتب مدحت عادل

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تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات منتدى المنافسة الثانى للمنطقة العربية، والذى يأتى بالشراكة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اونكتاد ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وبمشاركة مصر ممثلة في نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومجموعة من الخبراء وممثلي أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم.
 
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء عبر تقنية الفيديوكونفرنس، وتلقي الوزيرة نيفين جامع الكلمة الافتتاحية للمنتدى، فيما يترأس ويشارك الدكتور محمود ممتاز مجموعة من جلسات المنتدى، كما سيتحدث ممثلو المنظمات الدولية وهم: د/ رولا دشتي – وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)؛ والسيدة/ تيريزا موريرا – رئيس فرع سياسات المنافسة والمستهلكين، شعبة التجارة الدولية والسلع الأساسية (الأونكتاد)؛ والبروفيسور/ فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
 
ويشارك في الجلسات مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال المنافسة، ورؤساء وممثلو أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم، أبرزها: الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا والمكسيك وألبانيا وجنوب إفريقيا، ومن الدول العربية كلٌّ من: السعودية وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وعمان ... وغيرها من دول المنطقة.
 
وتدور الجلسات حول عرض أفضل الممارسات الدولية في مجال المنافسة، ومناقشة قوانين وسياسات المنافسة في المنطقة العربية، والتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة تداعياتها، مع الخروج بنتائج وتوصيات واستراتيجيات وخطط العمل المشتركة لمواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وتضافر الجهود لتعزيز سياسات المنافسة في إطار التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك.
 

حماية المنافسة

الاحتكار

اخبار الإقتصاد

أفضل الممارسات الدولية

مجال المنافسة

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