وذكر التقرير -حسبما ذكر راديو "آر تى بى إف" البلجيكى، أنه رغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالى بمعدل 4.7% فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عما كان من المتوقع أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وحذرت منظمة أونكتاد من أنه فى حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت الولايات المتحدة مؤخرا بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضى، تعانى الدول الأقل حجما والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة.

كان الاقتصاد العالمى قد سجل في العالم الماضى أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويعرف أيضا باسم أونكتاد نسبة للاختصار - ‏ هو منظمة دولية تساعد على إيجاد بيئة ملائمة تسمح باندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي .. وتعد الأونكتاد جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة يتناول قضايا التجارة والاستثمار والتنمية.