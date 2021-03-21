فنزويلا تعلن توقف العمل بمحطة غاز رئيسية بعد تعرضها لهجوم إرهابى

كراكاس /أ ش أ/

أعلن وزير النفط الفنزويلى ونائب الرئيس، طارق العيسمي، تعرض محطة الغاز (بى دى فى إس إيه) فى ولاية موناغاس لهجوم إرهابى ألحق أضرارا ببنيتها التحتية وتسبب فى توقف الإنتاج.

وقال وزير النفط، فى رسالة صوتية على "تويتر" أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد- "نود إبلاغ الرأى العام الوطنى والدولى بهجوم إرهابى جديد ضد شركة النفط الرئيسية لدينا".

وأضاف المسؤول، أن الهجوم الإرهابى وقع مساء الجمعة، بولاية موناغاس، مشيرا إلى أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأن الأجهزة المختصة تعمل فى المكان لإعادة إصلاح وتشغيل المحطة.