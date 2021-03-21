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شكوى من الصرف الصحى بقرية سرسنا بمحافظة الفيوم.. والشركة: المشروع قيد التنفيذ

الأحد، 21 مارس 2021 11:53 ص
شكوى من الصرف الصحى بقرية سرسنا بمحافظة الفيوم.. والشركة: المشروع قيد التنفيذ اللواء هشام دره رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى
كتبت: شيماء حمدى - الفيوم رباب الجالى

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أرسل القارئ محمد إبراهيم حسن أحمد من أهالى قرية سرسنا مركز طامية محافظة الفيوم، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، متضررا فيها من غرق بعض الشوارع بمياه الصرف الصحى، وطالب بحل هذه المشكلة.

ومن جانبه، قال محمد جمعة المتحدث الإعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، إن مشروع صرف صحي قرية سرسنا قيد التنفيذ من خلال شركة هندسية، ولم يتم تسليمه لشركه المياه حتى اليوم.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا "التي أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

الصرف الصحى

الفيوم

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