رسائل الرئيس السيسي للمرأة المصرية فى عيدها.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمجموعة من الرسائل الهامة، سواء إلى المرأة المصرية، أو الشعب المصرى، ووزارات الحكومة المصرية، التي كلفها بالعمل في عدة اتجاهات من أجل دعم المرأة المصرية.



رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة المصرية

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، كما أكد الرئيس على أن قانون الأحوال الشخصية سيكون متوازنا للأم والأب، وعلى متابعة وضع المرأة فى مجال صنع القرار، وحرص الدولة على الاحتفال بالمرأة تقديرا لجهودها وعطائها، وأن حماية وأمن المرأة أولوية أجهزة الدولة، اتخاذ كل الإجراءات لحماية السيدات فى وسائل النقل.