حمية النقرس.. تعرف على أفضل العناصر الغذائية للتحكم فى حمض اليوريك

كتبت مروة هريدى

حمض اليوريك (البوليك) هو منتج نفايات يتكون داخل الجسم عند تكسير البيورينات، يتواجد حمض اليوريك فى الدم ويتم تصفيته عن طريق الكلى ثم التخلص منه فى البول، وإذا كان هناك زيادة فى استهلاك البيورين يترتب عليه زيادة أيضًا فى حمض البوليك فى الجسم ما قد يعرضنا للعديد من المشاكل الصحية بما فى ذلك النقرس، وبالتالى يجب على الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع مستويات حمض البوليك فى الجسم الاهتمام بالنظام الغذائى المتبع والحد من تناول الأطعمة التى تزيد من نسبة البيورينات ومن ثم زيادة حمض اليوريك، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- فيما يلى.. مجموعة من العناصر الغذائية المعروفة باسم (حمية النقرس) التى تساعد فى السيطرة على حمض البوليك فى الجسم، من خلال خفض مستوياته ومن ثم تقليل المخاطر الناتجة عنه.

1- الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الألياف بالتحكم فى حمض اليوريك بالجسم، وبالتالى يجب تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاصوليا والبقوليات والحبوب الكاملة والتفاح والقرنبيط والبروكلى والبطاطا الحلوة والأفوكادو والموز والمكسرات.

2- زيت الزيتون

إذا كنت تعانى من ارتفاع حمض البوليك فى الجسم، من المهم إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون إلى كل وجبة تتناولها، حيث يساعد هذا الزيت الصحي فى حمايتك من زيادة الوزن.

3- عصير الليمون

احرص على تناول كوبًا واحدًا من عصير الليمون الدافئ فى الصباح للتحكم فى مستويات حمض البوليك فى الجسم.

4- ماء جوز الهند مع عصير الصبار

هذا المزيج رائع جدًا لمكافحة ارتفاع حمض البوليك فى الجسم وتفادى الإصابة بالنقرس.

ومن المهم ايضًا تجنب تناول الأطعمة والمشروبات التى تزيد من حمض اليوريك، مثل اللحوم العضوية والتقليل أيضًا من اللحوم الحمراء، وبعض أنواع الأسماك مثل السردين والتونة، وتقليل شرب الكحوليات.