اليوم السابع
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اعراض مرض النقرس المزمن أهمها الالتهابات المتكررة فى الأصابع والمفاصل

الأحد، 01 مارس 2020 01:00 ص
اعراض مرض النقرس المزمن أهمها الالتهابات المتكررة فى الأصابع والمفاصل النقرس_صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

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النقرس أحد أكثر أشكال التهاب المفاصل ألما، ويكون عادة في إصبع قدمك الكبير، ولكن هل تعني إصابتك بالنقرس انك سوف تعاني منه طوال حياتك.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.
 
ذكر موقع pain management  إن معظم الأشخاص الذين يعانون من النقرس سيواجهون هجومًا واحدًا النقرس الحاد في حياتهم، ومع نوبة النقرس الحادة ، ستزول الأعراض في غضون بضعة أيام، وقد لا تتعرض أبدًا لهجوم آخر.
 
ولكن بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يكون النقرس حالة تقدمية ويمكن أن يتعرض هؤلاء الأشخاص لهجمات النقرس المتكررة، وتستمر الهجمات عمومًا لفترة أطول من الهجوم الأولي. 
 
ويمكن للأشخاص الذين يعانون من هجمات النقرس المتكررة أن يستمروا في الإصابة بالنقرس المزمن، ومن المحتمل أن يتعرض هؤلاء الأشخاص لأضرارعديدة، ويجب على هؤلاء تناول الأدوية على المدى الطويل لمنع نوبات النقرس.
 
من الصعب التنبؤ بموعد حدوث نوبة النقرس، فمن المهم أن تكون على دراية بعلامات التحذير من نوبة النقرس، خاصة عندما يكون لديك النقرس المزمن. 

الأعراض الشائعة لنوبات النقرس

 الألم والالتهابات هي الأعراض الأكثر شيوعًا لنوبة النقرس، يوصف الألم المرتبط بالنقرس أحيانًا بأنه حاد وبه خفقان . 
يحدث الألم عادة دون سابق إنذار - قد يوقظك في منتصف الليل، أو قد تلاحظه أول شيء في الصباح.
عندما تصاب بنوبة النقرس، يكون الألم ثابتًا، وقد تتقلب شدة الألم طوال فترة الهجوم. +
 
وعلى الرغم من أن الهجمات تستمر عادة حوالي 3 إلى 5 أيام، إلا أن الألم يكون أشد خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد بدء الهجوم. بعد انتهاء الألم، قد تلاحظ بعض الانزعاج في المفصل المصاب. يمكن أن يستمرهذا الانزعاج من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.
 
بالإضافة إلى الألم ، قد تلاحظ أيضًا أن المفصل المصاب يكون فيه تيبس وانتفاخ واحمرار ودافئًا.
 
بالإضافة إلى الألم والالتهابات، هناك بعض العلامات والأعراض الأخرى لنوبة النقرس التي يجب عليك البحث عنها.
 
-يتأثر مفصل واحد فقط: تؤثر نوبة النقرس الأولى بشكل عام على مفصل واحد فقط (غالبًا في إصبع القدم الكبير أو الكاحل أو الركبة) ، ولكن يمكن أن تتأثر المفاصل الأخرى أيضًا، يمكنك أيضًا تطوير النقرس في مشط القدمين والكعبين والمرفقين والمعصمين والأصابع. إذا كان لديك أكثر من هجوم النقرس، فلن يتغير المفصل المتأثر عادة، على سبيل المثال، إذا كنت قد تعرضت لهجوم النقرس في إصبع قدمك، في المرة القادمة التي تتعرض فيها للهجوم، فمن المحتمل أن تكون في نفس إصبع القدم. 
 
ومع ذلك إذا أصبح النقرس مزمنًا ، فيمكن أن تصاب المزيد من المفاصل.
-الحمى: بعض الناس يعانون من الحمى أثناء نوبة النقرس.
ليس كل من لديه نوبة النقرس لديه كل هذه الأعراض، قد يكون لديك فقط بضعة أعراض.
 
 
 
 

النقرس

التهاب

الم

الم النقرس

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