تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد فى مصر

أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف ثباتا عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل.. أظهرت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات محضرات تغذية الحيوانات كانت ضمن واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليار و97 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل مليار و220 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت 122 مليون و775 ألف دولار.