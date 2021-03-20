كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدولار اليوم السبت 20-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات يومى الجمعة والسبت بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف ثباتا عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وعالميا، تخلى الدولار عن مكاسب حققها في التعاملات المبكرة أمس الجمعة، إذ نزلت عوائد الخزانة عن قرب أعلى مستوى في 14 شهرا، بينما يستوعب المستثمرون تبديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتوقعات بأي رفع مبكر لأسعار الفائدة.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.