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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الخميس، 18 مارس 2021 02:48 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس بالبنوك المصرية درهم إماراتى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 18-3-2021، استقرارا لليوم الثانى أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى عند سعر 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما كانت أسعار أمس الأربعاء.
 
وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، استقرارا ملحوظا لليوم الثاني علي التوالى أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث استقر سعره فى البنك الأهلي عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.23 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

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