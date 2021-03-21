اليوم السابع
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تعرف على أسباب تنفيذ مشروع تبطين الترع وموعد الانتهاء

الأحد، 21 مارس 2021 01:00 ص
تعرف على أسباب تنفيذ مشروع تبطين الترع وموعد الانتهاء تبطين الترع
كتبت ــ أسماء نصار

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وضعت وزارة الموارد المائية والرى، استراتيجية، تتلخص فى 4 محاور رئيسية، وهى تحسين نوعية المياه وتنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدامات وتهيئة البيئة المناسبة.
 
وهناك تحديات تواجه الوزارة تتمثل فى زيادة الطلب على المياه من القطاعات الأخرى مثل الزراعة ومياه الشرب والصناعة والسياحة، كما أن الزيادة السكانية مؤثرة أيضاً فى زيادة الطلب على المياه، فى الوقت الذى يأتى فيه 97% من مواردنا المائية من خارج الحدود.
 
وفى التقرير التالى نوضح الأسباب التي دعت إلى تنفيذ مشروع تبطين الترع، وتكلفته وموعد الانتهاء منه فى 7 معلومات.
 
1- تم عمل حصر الترع المتعبة وبلغت 7 آلاف كيلو كمرحلة أولى.
 
2- من المتوقع أن يتم الانتهاء من تبطين 2500 كيلو فى يونيو المقبل، والانتهاء من7 آلاف كيلو يونيو 2022، والانتهاء من 20 ألف كيلو 2024 بتكلفة تتجاوز 70 مليار جنيه.
 
3- الأسباب التى دعت إلى تبطين الترع الأول منها هو استبحار الترع، فعند تصميم الترعة يكون لها قطاع على شكل شبه منحرف ونتيجة الاستخدامات حدث انهيار للجسور واستبحار الترع.
 
4- استبحار الترع أدى إلى استهلاك كميات مياه أكبر نتيجة لذلك كان لابد من التبطين حتى يتم الوفاء بالاحتياجات المائية لنهايات الترع .
 
5- تبطين الترع سوف يوفر مياه من 5-10% ويقضى على شكاوى المزارعين.
 
6- هناك 13 ألفا و500 فرصة عمل ما بين عمالة فنية وسائقين وعمال بناء ومهندسين وهذه الفرص مستمرة حتى 2024.
 
 7- الوزارة تعمل فى مشروع التبطين من الإسكندرية حتى أسوان ولا توجد محافظة لا يتم تنفيذ أعمال تبطين فيها إلا المحافظات الحدودية.
 

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