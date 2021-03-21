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السكة الحديد: 10 جرارات أمريكية جديدة تصل ميناء الإسكندرية خلال أيام

الأحد، 21 مارس 2021 09:00 ص
السكة الحديد: 10 جرارات أمريكية جديدة تصل ميناء الإسكندرية خلال أيام السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أن الدفعة الأخيرة من صفقة الجرارات الأمريكية، وتضم 10 جرارات متوقع وصولها إلى ميناء الإسكندرية نهاية الشهر الجارى أو بداية إبريل على أقصى تقدير، حيث تأجل وصولها بسبب تأخر شحنها من أمريكا يوم 2 مارس الجارى.

وأضافت المصادر لليوم السابع، أنه وصل حتى الآن 100 جرار من صفقة الجرارات الأمريكية على 5 دفعات، وذلك ضمن تعاقد هيئة السكة الحديد على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية.

وبدأت هيئة السكة الحديد فى إدخال هذه الجرارات الجديدة الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار


 


السكة الحديد

الجرارات الامريكية

القطارات الجديدة

اليوم السابع بلس

القطارات

النقل

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