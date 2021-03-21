الرئيس السيسى والسيدة قرينته يلتقطان صورا تذكارية مع الأمهات المثاليات

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، على التقاط الصور التذكارية مع الأمهات المثاليات، قبيل، بدء احتفالية تركيم الأمهات المثاليات.، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، ودهدى عبد الرحمن محمد على عاصى الأولى على محافظة جنوب سيناء، و فينار سليمان محمود جمعة الاولى على محافظة شمال سيناء.