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خلال تكريم الأمهات المثاليات

الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشهدان فيلما تسجيليا بعنوان "شجرة المستقبل"

الأحد، 21 مارس 2021 11:39 ص
الرئيس السيسى والسيدة قرينته يشهدان فيلما تسجيليا بعنوان "شجرة المستقبل" الرئيس السيسى والسيدة قرينته خلال الاحتفالية
كتب سمير حسنى

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، اليوم الأحد ، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "شجرة المستقبل".

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي ، عددا من الأمهات المثالية في كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة.
 
كانت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت اسم الأم المثالية ، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به السيدة فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام ، بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت السيدة فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية ، وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.
 
وأعلنت نيفين القباج ، وزيرة التضامن أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى: "فاتن طاهر السيد الشناوى الأولى على محافظة بنى سويف ووفاء محمد عبد الله على الأولى على محافظة المنوفية، وسمية عمر على دبل الأولى على محافظة الشرقية، وأحلام فتحى عبد اللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، وسهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، وهدى عبد الرحمن محمد على عاصى، الأولى على محافظة جنوب سيناء، و فينار سليمان محمود جمعة الأولى على محافظة شمال سيناء.

 


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