اليوم السابع
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الأحد، 21 مارس 2021 10:12 م
خالد صلاح
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الجيش الجزائرى ينظم ملتقى حول إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسى بعد كورونا

الأحد، 21 مارس 2021 10:00 م
الجيش الجزائرى ينظم ملتقى حول إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسى بعد كورونا الجيش الجزائرى - أرشيفية
أ ش أ

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افتتح اللواء محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير (هيئة العمليات) بالجيش الجزائري، اليوم الأحد، ملتقى بعنوان "مرحلة ما بعد كورونا: نحو إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي".
وقال اللواء قايدي - في افتتاح المؤتمر الذي نظمه المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية بوزارة الدفاع الجزائرية - إن "تنظيم هذا الملتقى سيكون فرصة لتسليط الضوء على مختلف جوانب جائحة فيروس كورونا وما ينجم عنها من انعكاسات على العلاقات الدولية وعلى مختلف القطاعات".
وأضاف أن "هذا الملتقى يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها ولا تزال تشهدها بلادنا وغالبية دول العالم".
وشهد الملتقى مداخلات من خبراء وأساتذة في الصحة، السياسة والاقتصاد، تطرقت إلى مختلف أبعاد الجائحة، حيث تم تسليط الضوء على احتمال إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي والجيو-اقتصادي العالمي والإقليمي بعد أزمة كورونا، من خلال التركيز على التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة، وإثارة التفكير حول التدابير والإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل التكيف مع الوضع ما بعد كورونا.


الجزائر

الجيش الجزائرى

كورونا

كورونا فى الجزائر

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