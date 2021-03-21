الجمعية الفلكية بجدة: كويكب كبير يقترب من الأرض اليوم دون خطورة

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية اليوم الأحد 21 مارس 2021 اقتراب الكويكب الكبير 2001 FO32 ولكنه لا يشكل خطرًا، وليس فى مسار اصطدام بكوكبنا سواء الآن أو لقرون مقبلة، ولكنها فرصة فى غاية الأهمية لمعرفة حجمه وسطوعه بشكل أفضل والحصول على فكرة أفضل عن تكوين هذه الصخرة الفضائية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الكويكب 2001 FO32 يبلغ قطره حوالي واحد كيلومتر ( حسب التقديرات) وهو ينتمى إلى كويكبات أبولو، وهى مجموعة من الصخور الفضائية تتقاطع مداراتها مع مدار للأرض وهى المجموعة الأكثر عددًا من الأجسام القريبة من الأرض مع أكثر من 10,000 كويكب مسجل.

وبالرغم أن الكويكب 2001 FO32 صغير جدًا مقارنة بالكويكبات الكبيرة مثل فيستا الذي يبلغ قطره 525 كيلومترًا، إلا أنه لا يزال أكبر من 97٪ من جميع الكويكبات المعروفة، إضافة فهو أيضًا أحد أسرع الكويكبات التي ستمر قرب كوكبنا على الإطلاق - فهو يتحرك بسرعة حوالي 34.4 كيلومترًا في الثانية، ما يعنى بأنه 100 مرة أسرع من سرعة الصوت.

بشكل عام هذا الكويكب أصغر بكثير من ذلك الذى قضى على الديناصورات، ولكن لو كان فى مسار اصطدام يمكن أن يتسبب في كرة نارية هائلة وموجة صدمة فوق منطقة يبلغ عرضها مئات الكيلومترات، مع تساقط الحطام على مساحة شاسعة، وسوف ينثر الغبار الذى سيؤثر على الغلاف الجوى والطقس والمناخ لسنوات، وإذا هبط فى البحر لكان تسبب في حدوث تسونامى هائل ولكن لا يوجد خطر من هذا الكويكب.

الكويكب 2001 FO32 تم اكتشافه لأول مرة فى عام 2001 ويستغرق 2.2 سنوات ليدور حول الشمس، وسيكون اقترابه هذا العام هو الأقرب على مدار الـ 200 عام القادمة - حيث سيصل لمسافة 1,944,772.3 كيلومتر عند الساعة 10:03 مساء بتوقيت السعودية (16:03 بتوقيت غرينتش)، وسيكون لمعانه إلى (+11.7) ما يعني بأنه سيكون خافتًا جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ، ولكن يمكن بسهولة رصده من خلال تلسكوب مقاس 8 بوصة أو أكبر، ونظرًا لأن الكويكب يتحرك بسرعة استثنائية، يمكن اكتشاف حركته عبر السماء في الوقت الفعلي.

تم تصنيف الكويكب 2001 FO32 على أنه "خطر محتمل" لأنه حجمة كبير نسبيًا، وله مسافة تقاطع مدارية قريبة مع الأرض أقل من 7,479,893 كيلومتر، وهذا التصنيف يعني أن الكويكب يمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة في حالة الاصطدام، ومع ذلك، فإن الكويكب - 2001 FO32 لن يشكل أى تهديد فقد تم حساب مساره جيدًا، ومعروف بالضبط المسافة التي سيقطعها من الأرض.

لمعرفة الموقع الصحيح للكويكب فى سماء الليل، يمكن الاستفادة بأحد التطبيقات المجانية مثل (ستيللاريوم) واستخدمه لتوجيه التلسكوب الإلكتروني بشكل صحيح واغتنام الفرصة في مراقبة أكبر وأسرع كويكب معروف في عام 2021.