اليوم السابع
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الإعدام شنقاً لـعامل رخام بتهمة قتل رجل شرطة بمصر القديمة

الأحد، 21 مارس 2021 07:15 م
الإعدام شنقاً لـعامل رخام بتهمة قتل رجل شرطة بمصر القديمة محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل رخام بتهمة قتل أحد رجال الشرطة بمنطقة مصر القديمة، بالإعدام شنقًا.

 

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجى، وأمانة سر خالد عبد المنعم.

 

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم، عامل رخام، بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على تحقيق المنية على قتل أيا من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية، حتى أبصر المجنى عليه فأشهر فى مواجهته سلاحه الأبيض مبادرا إياه بطعنة استقرت فى عنقه قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

 

وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم فى سرقة السلاح النارى والذخائر الخاصين بعهده المجنى عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها.


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