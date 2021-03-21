الأمن العام يضبط 77 قطعة سلاح و3 تشكيلات عصابية وينفذ 51 ألف حكم

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (عدد 77 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 65 متهم) ، بينها (12) بندقية آلية ، و(14) بندقية خرطوش، و(5) طبنجات.

وتمكنت الجهود باشراف اللواء علاء الدين سليم فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (51606) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5789) محكوم عليهم بينهم (188) حكم جناية، و(16553) حكم حبس جزئى.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (10) متهمين ، إرتكبوا (12) حادث متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (167) قضية مخدرات بإجمالى (198) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (40,237 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (17,911 كيلو جرام).