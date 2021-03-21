اليوم السابع
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اعرف الفرق بين الدهون الجيدة والدهون السيئة وكيف تحسن نظامك الغذائى؟

الأحد، 21 مارس 2021 05:00 ص
اعرف الفرق بين الدهون الجيدة والدهون السيئة وكيف تحسن نظامك الغذائى؟ الدهون الجيدة والدهون السيئة
كتب - محمود جلال

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ترتبط كلمة "الوزن الزائد"، بالأكلات غير الصحية، ومع ذلك،  فالدهون ضرورية لجسمنا مثلها مثل أي مغذيات أخرى، إنه عنصر غذائي أساسي في النظام الغذائي ومهم لصحة الجسم ومع ذلك، هناك العديد من أنواع الدهون الموجودة، تحتاج فقط إلى توخي الحذر أثناء تناولها في نظامك الغذائي، بحسب موقع "only my health".

ما هي الدهون الجيدة والدهون السيئة؟ والنصائح في نظامك الغذائي الصحي

ما الفارق بين الدهون الجيدة والسيئة

الدهون غير المشبعة صحية للجسم وتساعد على تجاوز أزمات القلب والأوعية الدموية، يتم استخدامها كعوامل معتدلة في الجسم، الدهون الجيدة هي الدهون الصحية الأحادية وغير المشبعة، يمكن أن يؤدي تضمين الدهون الجيدة في نظامك الغذائي إلى تحسين صحتك.

الدهون الجيدة
الدهون الجيدة

أما الدهون السيئة فتعتبر ضارة أو دهون غير صحية، تأتي من الدهون المهدرجة المصنعة، والتي تكون في الغالب صلبة في درجة حرارة الغرفة، هذه النوعية من الدهون تسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية المختلفة.

أنواع الدهون السيئة

الدهون المشبعة:

تأتي هذه الدهون بشكل رئيسي من منتجات الألبان كاملة الدسم والدواجن واللحوم الحمراء، يمكن أن تزيد هذه من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لأن الدهون المشبعة تحتوي على بروتين عالي الكثافة، يمكن أن تكون الكولسترول الضار خطيرًا جدًا على الصحة، من أمثلة الحليب كامل الدسم والزبدة والجبن والقشدة.

الدهون السيئة
الدهون السيئة

الدهون المتحولة

هي دهون طبيعية توجد بكميات قليلة في معظم المواد الغذائية، تتكون معظم الدهون المتحولة من زيوت من خلال معالجة الطعام تسمى الهدرجة الجزئية، تعمل هذه الدهون المتحولة في الواقع على زيادة الكوليسترول الكلي في الدم، من أمثلة الأطعمة الدهنية المتحولة الأطعمة المقلية، والسمن النباتي، والكعك، والمعجنات، والوجبات الخفيفة المصنعة.

أنواع الدهون الجيدة

الدهون الأحادية غير المشبعة

توجد هذه الدهون في عدد من المواد الغذائية والزيوت، تقلل هذه الأنواع من الأحماض الدهنية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمكن أن تحسن صحتك، من أمثلة الدهون الأحادية غير المشبعة الزيوت النباتية وزبدة الفول السوداني والأفوكادو والمكسرات.

الدهون المتعددة غير المشبعة

هي دهون أساسية يحتاجها جسمك لأداء جيد، لأن جسم الإنسان لا يصنع بنفسه الدهون المتعددة غير المشبعة، فإن هذه الدهون تأتي من الأطعمة والزيوت النباتية. يمكن أن تساعد هذه الدهون أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وخفض مستوى الكولسترول في الدم. من أمثلة الدهون المتعددة غير المشبعة زيت فول الصويا وزيت الكانولا والجوز.

الدهون السيئة
الدهون السيئة

أحماض أوميجا 3 الدهنية

هي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة ولكنها تتكون من أحماض أو ميجا 3 الدهنية، وهي مفيدة بشكل خاص في الحفاظ على صحة القلب، من أمثلة الأحماض الدهنية أوميجا 3 الأسماك وزيت كبد سمك القد والشيكولاتة الداكنة.

نصائح لتناول الطعام الصحي

يجب أن يشتمل نظامك الغذائي اليومي على ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين بين تلك الوجبات، لذا اشرب الكثير من الماء إنه مفيد للجسم والجهاز الهضمي، وتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية. 

الدهون الجيدة
الدهون الجيدة

الدهون الجيدة

الدهون المتحولة

الدهون المتعددة غير المشبعة

انواع الدهون

نصائح لتناول الطعام الصحي

الدهون السيئة

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