اليوم السابع
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استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد .. تعرف عليها

الأحد، 21 مارس 2021 10:02 ص
استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد .. تعرف عليها الدواجن
كتب أحمد حمادة

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كشفت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف اليوم الأحد 21-2-2021 عن استقرار أسعار الدواجن وذلك في ظل زيادة المعروض بالسوق. 
 
 
وقال مصطفى السعيد صاحب محل لبيع الدواجن والطيور، إن معظم الأصناف تشهد استقرارا، مشيرا إلى أن الطلب على الدواجن سيشهد ارتفاعا مع اقتراب ودخول شهر رمضان الكريم، وأكد على أن أسعار الدواجن المزارع تترواح للمستهلك بين 25-29 جنيها للكيلو. 
 
 
وأضاف السعيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الدواجن البلدى للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو،  سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو. 
 
 
وأشار السعيد إلى أن الطلب سيشهد ارتفاعا على البيض خلال شهر رمضان المبارك، وأوضح أن سعر البيض 37-40 جنيها للكرتونة، البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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