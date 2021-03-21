استقرار أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم.. تعرف عليها

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السوق يشهد حالة من الاستقرار قبل شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن زيادة الإنتاج من خلال المشروعات القومية في مجال الاستزراع السمكي، مما ساهم في زيادة المعروض في السوق.

وقال مصطفى صالح صاحب محل أسماك بسوق العبور: إن جميع الأصناف تشهد وفرة في المعروض خاصة فيما يخص البورى والبلطي، وهم الأكثر إنتاجا ووفرة، موضحا أن سعر الجملة اليوم الأحد 21-3-2021 في سوق العبور، فيما يخص البلطي السواني يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، البلطي المزارع 2، 16-17.5 جنيها للكيلو، البلطي المزارع 1، 18-21 جنيها للكيلو..

وأشار صالح، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع، إلى أن أسعار البورى تتراوح بين 32-38 جنيها للكيلو، البورى 1 بين 42-48 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون " 1 " ل40-48 جنيها للكيلو ، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وأضاف صالح، أن أسعار جميع أحجام الجمبرى والكابوريا تشهد استقرارا، حيث سجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.