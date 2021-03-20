اليوم السابع
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هنشترى بكام النهاردة.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم السبت 20 مارس 2021

السبت، 20 مارس 2021 02:04 م
هنشترى بكام النهاردة.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم السبت 20 مارس 2021 سوق السمك
كتب ــ أحمد حمادة

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استقرت أسعار الأسماك اليوم السبت 20-3-2021  وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة حيث سجلت أسعار البلطي الاسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، البلطي المزارع 2، 16-17.5 جنيها للكيلو، البلطي المزارع 1، 18-21  جنيها للكيلو.
 
وتراوحت أسعار البورى بين 32-38 جنيها للكيلو، والبربون "2" 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون "1" لـ40-48 جنيها للكيلو، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو،  وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو ومرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.  و  ، وتراوح سعر القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وسجلت  أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 

أسعار السمك

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أسعار الأسماك

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