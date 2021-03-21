إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكى ونقل بطريق بنها المنصورة أمام أسنيت

القليوبية فريق المحافظات

شهد طريق بنها المنصورة، أمام منطقة أسنيت التابعة لمركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكى، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية أسنيت، وأسفر عن وجود عدد من المصابين.

انتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل وأخرى ملاكى أمام قرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وتم رفع السيارات الموجودة بالحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بندب مهندس فني لمعاينة الحادث وفحص تراخيص السيارتين.