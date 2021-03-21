أمين عام الأمم المتحدة: 8 ملايين حيوان مُعرض للانقراض بسبب فقدان الغابات

كتبت - هند المغربي

قال أنطونيو جوتيرش أمين عام الأمم المتحدة، إن رفاهية البشرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة كل ما هو على الأرض، لافتا الى أن الغابات تلعب دورًا حاسمًا فى هذا الأمر.

وأوضح جوتيريش خلال بيان له بمناسبة اليوم الدولى للغابات المقرر اليوم 21 مارس، أن الغابات ترشح الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه، مؤكدا أنها تنظم مناخنا، وتمتص ثلث الغازات الدفيئة العالمية المنبعثة كل عام".

وأشار جوتيريش إلى أنه "توفر الغابات موطنًا لـ80% من جميع الأنواع البرية المعروفة، والتي يتعرض الكثير منها للتهديد، وأن هناك أكثر من مليون نوع من أنواع النباتات والحيوانات على كوكب الأرض والتي تقدر بـ 8 ملايين نوع معرضة لخطر الانقراض.

وأضاف جوتيريش: "يعتمد حوالي 1.6 مليار شخص بشكل مباشر على الغابات للحصول على الغذاء والمأوى والطاقة والأدوية والدخل، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل ما يقدمونه، يستمر فقدان الغابات بمعدل ينذر بالخطر فما زلنا نفقد 10 ملايين هكتار من الغابات ، وهي مساحة تقارب حجم أيسلندا ، كل عام كما تزيد إزالة الغابات من مخاطر تفشي الأمراض المعدية والأوبئة.

ولفت إلى أنه يصادف هذا العام بداية عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات لمنع ووقف وعكس اتجاه تدهور الغابات والنظم الإيكولوجية الأخرى، قائلا إذا فشلنا في التحرك الآن ، فإننا نجازف بنقطة اللاعودة. لكن لم يفت الأوان بعد للتراجع عن بعض الضرر الذي تسببنا فيه.

وأضاف تتطلب الأزمات التي يواجهها كوكبنا إجراءات عاجلة من قبل الجميع " الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات المحلية والأفراد.

وقال الشعوب الأصلية هي التي تقود الطريق. إنهم يهتمون بالتنوع البيولوجي للأرض ويحققون نتائج الحفظ بموارد مالية قليلة جدًا وقليل من الدعم داعيا " في هذا اليوم الدولي للغابات ، دعونا نزرع البذور من أجل مستقبل مستدام من خلال الالتزام باستعادة غاباتنا والحفاظ عليها لصالح الناس والكوكب.