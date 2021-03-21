أسوشيتدبرس: مسيرات متفرقة فى مدن أمريكية للتنديد بالكراهية بعد حادث أتلانتا

كتبت ريم عبد الحميد

شهدت الولايات المتحدة، أمس السبت، العديد من المسيرات فى مختلف أنحاء البلاد للتنديد بالكراهية، وذلك فى أعقاب حادث مدينة أتلانتا الأسبوع الماضى الذى شهد إطلاق النار على أمريكيين من أصل آسيوى ومقتل ثمانية أشخاص.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن حشدا متنوعا تجمع أمس السبت، بالقرب من كابيتول ولاية جورجيا للمطالبة بالعدالة لضحايا الحادث الأخير ونبذ العنف وكراهية الأجانب وكراهية النساء.

وتجمع المئات من الأشخاص من مختلف الأعمال والخلفيات العرقية والإثنية فى ليبرتى بلازا بمدينة أتلانتا، وفى مسيرات أصغر فى مختلف أنحاء البلاد، يرفعون لافتات ويرددون هتافات. وفى أتلانتا، احتفى الحشد بأعضاء مجلس الشيوخ رافيل ورانوك وجون أوسوف والنائب بولاية جورجيا بى بجوبين، أول أمريكية من اصل فيتنامى فى مجلس نواب ولاية جورجيا.

وقال وارنوك للحشد إنه أراد فقط المرور والقول لأشقائه وأخواته الآسيويين إنهم يرونهم والأكثر أهمية أنهم سيساندونهم.

ويواجه روبرت أرون لون، شاب أبيض عمره 21 عاما، اتهامات بقتل أربعة أشخاص داخل اثنين من مراكز التجميل فى أتلانتا وأربعة أخرين من مركز التدليك على بعد 50 كيلومتر من مقاطعة شيروكى. وكان ستة من القتلى من النساء من أصول آسيوية.

وقال المحققون إن لونج اعترف بجريمته، لكنه قال أنها لم تكن ذات دوافع عنصرية، وزعم أن إدمانه الجنس هو الذى جعله يهاجم ما رآه مصادر للإغراء، بحسب ما قالت السلطات. وقالت الشرطة إنها لا تزال تعمل تحديد الدافع، بما فى ذلك النظر ما إذا كانت الهجوم يمكن تصنيفها على أنها جرائم كراهية.

وكان مشرعو ولاية جورجيا قد مرروا العام الماضى قانون جرائم الكراهية الذى يسمح بعقوبات إضافية لبعض الجرائم عندما يكون دافع الجريمة مرتبطة بجنس أو دين أو لون أو عرق أو جنسية الضحية أو توجهها الجنسى.