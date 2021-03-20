6 طرق لإنقاص الوزن دون التخلى عن طعامك المفضل

كتبت فاطمة خليل

إنقاص الوزن مهمة صعبة وهدف يحاول الكثيرون الوصول إليه، إلا أن الأمر قد يجعلك تتخلى عن تناول الأطعمة المفضلة لك، لكن هناك طرق يمكنك من خلالها إنقاص الوزن دون التخلي عن الأطعمة المفضلة لديك، وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

6 طرق لإنقاص الوزن دون التخلي عن طعامك المفضل







تقليل كميات الطعام



لا يوجد سبب يجعلك تتخلى عن الأطعمة المفضلة لديك، يمكنك فقط التحكم في كمية الطعام الذى تتناوله، ولا تنغمس في الإفراط في تناول الطعام، بل كن على دراية بالأمر، يمكنك أن تختار طبق تقديم أصغر أو تشرب كوبًا من الماء قبل كل وجبة، سيساعدك هذا على الانتباه إلى كمية الطعام التي تتناولها والتحكم في الشعور بالشبع على التوالي.

المشي بشكل يومي



يلعب عدد الخطوات اليومية التي تمشيها دورًا مهمًا في الحد من زيادة الوزن، من الحفاظ على لياقتك وصحتك إلى حرق السعرات الحرارية الزائدة في جسمك، يمكن للمشي حقًا أن يثبت أهدافك في إنقاص الوزن ومع ذلك، فإن استخدام تطبيق يحسب عدد خطواتك اليومية يمكن أن يحفزك للوصول إلى أقصى أهداف إنقاص الوزن.

الرياضة



إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك والاستمرار أيضًا في تناول الأطعمة المفضلة لديك، قم ببعض تمارين رفع الساق وتمارين الإطالة، يمكنك أيضًا أن تنغمس في تمارين القرفصاء البسيطة أثناء إكمال الأعمال اليومية.

كن منتبهاً للأكل ولكن بدون تشدد أو ضغط نفسي



إلى جانب ما تأكله، فإن الانتباه إلى مقدار ما تأكله يعد أيضًا طريقة رائعة لبدء عملية إنقاص الوزن في بعض الأحيان ، كل ما تحتاجه هو اليقظة ومع ذلك، إذا كان تركيزك الذهني يضغط عليك نفسياً، فأنت على الطريق الخطأ.

الإجهاد سيزيد فقط من مستوى هرمون الكورتيزول ، والذي ينشط فقط قدرات الجسم على إنتاج الدهون.

التوازن



يمكنك الاستمرار في تناول الأطعمة المفضلة لديك وفقدان الوزن ويمكنك دمج الأطعمة التي تحبها وتحقيق التوازن بينها وبين بعض البدائل الصحية بمرور الوقت ، قد يكون لديك الدافع للتحول إلى بعض الأطعمة قليلة الدسم والتي تعتبر الأفضل للتحكم في وزنك.

تناول الوجبات الخفيفة الصحية



يمكن للفواكه الجافة والتوت والشوكولاتة الداكنة أن تكمل أهدافك في إنقاص الوزن إلى جانب إبقائك مشبعًا لفترة أطول من الوقت.