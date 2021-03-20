وزير الخارجية الأمريكى مهاجما أثيوبيا: تيجراى تشهد "تطهير عرقى"

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم وزير الخارجية الأمريكى توني بلينكين، الحكومة الأثيوبية، محذرا من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان فى إقليم تيجراي، بحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية السبت.

وقال بلينكين إن ما يحدث في الإقليم "تطهير عرقي غير مقبول"، مشيرا فى إحدى جلسات مجلس النواب أمام لجنة الشئون الخارجية إلى أن ‏‏"التحدى في إثيوبيا مهم للغاية، ونحن نركز عليه بشدة، لا سيما الوضع في تيجراي حيث نشهد تقارير ‏موثوقة عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع المستمرة". ‏

وردا على سؤال من النائب الديمقراطي كارين باس عما إذا كان يتصور إرسال قوات حفظ سلام إلى ‏المنطقة، قال بلينكين إنه يجب إرسال قوة لا تنتهك حقوق الإنسان ‏لشعب تيجراى أو ترتكب أعمال التطهير العرقى التى تحدث فى الجزء الغربى من المنطقة.‏

دعا كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى وصول المساعدات الإنسانية غير المقيد إلى المنطقة وإجراء ‏تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها، والتي أشار متحدث باسم وزارة الخارجية سابقًا ‏إلى أنها تضمنت تقارير عن القتل والاعتداء الجنسي والنهب والتهجير المتعمد للمدنيين والإعادة القسرية ‏من اللاجئين.‏

وفي نفس السياق أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوائل مارس أنها ستنشر فريق المساعدة ‏في الاستجابة للكوارث للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة الناجمة عن الصراع في منطقة تيجراي ‏الإثيوبية.‏

وقالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، الأربعاء ، إن السفيرة الأمريكية لدى إثيوبيا جيتا باسي ‏وأعضاء فريق السفارة سيسافرون إلى تيجراي في ذلك اليوم.‏