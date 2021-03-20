اليوم السابع
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نادى الأسير: الأطفال فى سجون الاحتلال حتى نهاية فبراير الماضى 140 طفلاً

السبت، 20 مارس 2021 08:00 م
نادى الأسير: الأطفال فى سجون الاحتلال حتى نهاية فبراير الماضى 140 طفلاً سجن _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/

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قال نادى الأسير الفلسطينى، أنه وحتى نهاية شهر فبراير 2021، بلغ عدد الأسرى الأطفال فى سجون الاحتلال نحو (140) طفلاً، موزعين على سجون "عوفر، والدامون، ومجدو".

وحمّل نادى الأسير - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم السبت، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة شاب فلسطينى من بلدة صفا غرب رام الله، والذى اُعتقل فى السادس والعشرين من فبراير الماضي، بعد أن أطلقت عليه قوات الاحتلال الرصاص الحي، وأصابته بخمس رصاصات فى جسده.

واعتبر نادى الأسير، أن ما جرى مع الشاب الفلسطينى "جريمة"، ويواصل الاحتلال تنفيذها باعتقاله وحرمان عائلته من زيارته، وهى تُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التى تُنفذ بحقّ المعتقلين والأسرى، ومنهم الأطفال.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تنتهج عمليات إطلاق الرصاص على المعتقلين أثناء اعتقالهم، كما أن سياسات إدارة سجون الاحتلال، هى المماطلة فى متابعة وضعهم الصحي، ولا يُستثنى الأطفال من ذلك.

 


فلسطين

أخبار فلسطين

نادى الأسير

الأسرى الأطفال

سجون الاحتلال

140 طفلاً

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