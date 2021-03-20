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مستشفى فرشوط بقنا توزع الورود على المصابات بكورونا احتفالا بعيد الأم.. صور

السبت، 20 مارس 2021 07:01 م
مستشفى فرشوط بقنا توزع الورود على المصابات بكورونا احتفالا بعيد الأم.. صور توزيع الورد
قنا صابر سعيد

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قدم فريق طبى بمستشفى فرشوط المركزى فى قنا، باقات من الورد لمصابات فيروس كورونا داخل أقسام العزل، فى لفته انسانية، لرسم البهجة على قلوب مصابات فيروس كورونا وتزامنًا مع احتفالات عيد الأم.

 

قدم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الشكر لمدير مستشفى فرشوط المركزى والفريق الطبى لهذه اللفتة الطيبة، مشيدا بالجهود البطولية التى تقوم بها الأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل، لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسى لمصابى فيروس كورونا، داعيا الله عزل وجل بزوال أزمة فيروس كورونا وتعافى المصابين.

 

وأكد الدكتور محمد العديسى، وكيل إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة، على أن الفرق الطبية حريصة على رفع الروح المعنوية لكافة مصابى فيروس كورونا، لدعمهم فيما يواجهونه من ضغوطات نفسية وآلام جسدية جراء هذا المرض، مشيرا إلى أن جيش مصر الأبيض ضرب مثالا يُحتذى به فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمرضى إلى جانب دورهم فى تقديم الرعاية الصحية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

 

يُذكر أن محافظ قنا دشن أول أمس، النصب التذكارى لشهداء الجيش الأبيض تقديرا لما يبذلونه من جهود مضنية فى رعاية المرضى ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

 

أطباء يوزعون الورد للمصابات
أطباء يوزعون الورد للمصابات

 

أطباء يوزعون الورد
أطباء يوزعون الورد

 

توزيع الورود
توزيع الورود

 

 

 


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