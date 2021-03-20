اليوم السابع
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قطاع المعاهد الأزهرية يوجه باختيار أفضل المعلمين لوضع امتحانات شهر مارس

السبت، 20 مارس 2021 07:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يوجه باختيار أفضل المعلمين لوضع امتحانات شهر مارس امتحانات الأزهر
كتب لؤى على

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أصدر قطاع المعاهد الأزهرية ، تعليمات لمديري الإدارات التعليمية الأزهرية بالتنبيه على شيوخ المعاهد بجميع المراحل التعليمية ( الابتدائي الإعدادي الثانوي )، اختيار أكفأ المعلمين في كل تخصص بتحضير وتجهيز أسئلة شهر مارس 2021 م  من ذات المنهج الجديد على غرار ورقة امتحان الفصل الدراسي الأول حسب كل صف دراسي. 
 
وتحت مسئولية واضع الاختبار وشيخ المعهد ورئيس الكنترول مع الاحتفاظ بالنموذج الأصلي بالكنترول وكذا ورقة إجابة الطالب بعد التصحيح ورصد الدرجات حسب البرنامج الجديد المرسل من الإدارة المركزية للامتحانات، بالإضافة إلى التنبيه على المعاهد التي بها طلاب ( العلوم الإسلامية ) الصف الثاني الثانوي بعمل أسئلة شهر مارس 2021 م ،بالنسبة للمواد الخاصة بطلاب العلوم الإسلامية وباقي المواد کزملائهم في الصف وذلك داخل كل معهد . 
 
وكان قد أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددا من التعليمات الخاصة بعقد الامتحانات لصفوف النقل للفصل الدراسى الثانى، وذلك على النحو الآتى:
 
- بالنسبة لامتحانات النقل يتم وضع الامتحانات في المعاهد تحت اشراف العملية التعليمية مشرف المادة وعميد المعهد وتعتمد من الادارة التعليمية.
 
- بالنسبة لامتحانات الشهادات ابتدائي اعدادي يتم وضع الامتحانات في المنطقة.
 
- الامتحانات كل شهر مستقل بذاته غير تراكمى.
 
- هناك جدول موحد للامتحانات.
 
- امتحانات شهر مايو بها سؤالين تخلف الأول للفصل الدراسي الأول والثاني لمتخلفي شهري مارس وابريل.
 
- يراعي في الامتحانات الشمول والتدرج من السهل الى الصعب ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بالأزهر.
 
- بالنسبة للشهادات بعد اجراءات الامتحانات وتصحيحها ورصدها في الكنترول تجمع الأوراق وترسل الى الكنترول العام للشهادات في المنطقة .
 
- كل من يضع الامتحانات مسئول عنه مسئولية كاملة وإذا قدر الله وحدث خطأ سوف يحاسب عليه.
 

قطاع المعاهد الازهرية

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